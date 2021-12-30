Петрозаводск, 30 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 198 инфицированных коронавирусом, что на семь заболевших меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за прошедшие сутки выявлены 198 инфицированных (14 из них — дети), из них непривитых — 186 человек (93,9%). В ковидных стационарах республики получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 590 человек, в тяжёлом состоянии — 56 человек (из них непривитых — 53). В отделениях интенсивной терапии врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрирован 90 101 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 10 916 детей. Выздоровели с начала пандемии 85 345 человек, в том числе 10 857 детей. За последние сутки по выздоровлению было выписано 212 человек.

Также за день были зарегистрированы четыре смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция в Карелии унесла жизни 1193 человек.