Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, по состоянию на 13:40 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,58%, до $78,77 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Значимых движений на рынке нефти не наблюдается, фактически, котировки остаются на вчерашних дневных уровнях. Активность торгов снижена, трейдеры уже настроились на празднование Нового года.

Настроения на азиатских биржах в последние дни не самые радужные, но в целом экономические прогнозы остаются позитивными.

Цены на газ на европейском спотовом рынке опустились ниже $1100 за тысячу кубометров, но всё ещё остаются значительно более высокими, чем в начале года.

Этот фактор, а также ожидания встречи министров ОПЕК 4 января будут поддерживать котировки нефти в начале 2022 года.

Не исключено, что до февраля можно будет увидеть новые многолетние максимумы на рынке нефти», — предполагает эксперт.

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