Улан-Удэ, 30 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В ночь с 31 декабря по 1 января муниципальный общественный транспорт в столице Бурятии Улан-Удэ будет работать бесплатно. О новогоднем подарке горожанам написал на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Улан-Удэ Общественный транспорт Улан-Удэ

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Автобусы и трамваи будут ездить с 23 часов вечером до 3 часов ночи. Всего на маршруты будут пущены пять вагонов и шесть автобусов.

Кроме того, на ряде маршрутов будет продлена работа частных перевозчиков. Впрочем, проезд по ним уже будет платным.

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