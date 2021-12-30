Белгород, , 16:35 — REGNUM Первый министр назначен в новой структуре правительства Белгородской области. О назначении главы ведомства и других кадровых изменениях сообщил 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

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«Константин Курганский назначается министром культуры Белгородской области», — написал он в своём телеграм-канале.

До должности заместителя губернатора Константин Курганский возглавлял управление культуры Белгородской области.

«Елена Тишина назначается советником губернатора Белгородской области», — говорится в следующем посте.

На должность заместителя губернатора Белгородской области по внутренней политике назначается Ольга Медведева (сейчас она занимает пост председателя Белгородского городского Совета). Её кандидатура будет представлена для согласования на ближайшем заседании областной думы.⠀

«Остаются две вакантные должности заместителей губернатора: по социальной политике и по взаимодействию с силовыми структурами», — продолжил губернатор.

Структура белгородского правительства изменится с 1 января 2022 года — вместо департаментов создаются 15 министерств и 16 управлений, у губернатора будет 11 заместителей.

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