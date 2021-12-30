Белгород, 30 декабря 2021, 16:35 — REGNUM Первый министр назначен в новой структуре правительства Белгородской области. О назначении главы ведомства и других кадровых изменениях сообщил 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
До должности заместителя губернатора Константин Курганский возглавлял управление культуры Белгородской области.
На должность заместителя губернатора Белгородской области по внутренней политике назначается Ольга Медведева (сейчас она занимает пост председателя Белгородского городского Совета). Её кандидатура будет представлена для согласования на ближайшем заседании областной думы.⠀
Структура белгородского правительства изменится с 1 января 2022 года — вместо департаментов создаются 15 министерств и 16 управлений, у губернатора будет 11 заместителей.
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