Москва, 2 января, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Предобразование Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) давно назрело. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Мы предлагаем следующее. Уйти от страховой медицины, это наша принципиальная позиция, убрать закон об обязательном медицинском страховании и прямое государственное финансирование. Фонды, и Пенсионный фонд, и Фонд социального страхования объединить в единую структуру, не использовать термин «фонд», он людей раздражает, у него отрицательный подтекст и негативный шлейф. Это должно быть учреждение социальной поддержки, социальной помощи, как угодно. И не надо рассматривать отдельно бюджеты тогда. Можно в рамках федерального бюджета всё это рассмотреть», — предложил Нилов.

«В целом, надо понимать, что у нас сегодня Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в меньшей степени, но они как ёлка с ёлочной игрушкой, на которую вешают всё больше и больше государственных функций. И Пенсионный фонд в большей степени является оператором государственных функций, на который передаются соответствующие средства из федерального бюджета для реализации этих функций», — указал он.

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) произойдёт до 1 января 2023 г., сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.