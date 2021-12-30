Москва, 30 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Власти Украины с помощью поставленного НАТО оружия «будет расстреливать» гражданское население Донбасса, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО.

«Это не первое такое заявление. И в принципе, заявления, которые идут в русле заявленной политики, они подтверждают наши опасения относительно того, что руководство Украины не намерено идти по пути мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, планирует использовать силу против гражданского населения Донбасса», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом оружия через систему НАТО.

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