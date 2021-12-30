Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Дети петербургских льготников, которые ранее могли отдохнуть в организациях детского отдыха Санкт-Петербурга и Ленобласти, теперь смогут сделать это на всей территории России. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства города.

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Изменения некоторых ранее принятых в Петербурге нормативных актов коснулись отдыха детей в период новогодних праздников. При этом в учреждениях детского отдыха сохраняется порог загрузки в 75%, а действующие санитарно-эпидемические нормы должны строго выполняться.

Расширился перечень мест отдыха для детей-инвалидов и их сопровождающих. Теперь, помимо санаторно-курортных организаций, они могут отправиться в места отдыха и оздоровления. В рамках социальной адаптации в лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией, становятся доступными новые виды отдыха.

Отметим, новые меры призваны обеспечивать доступность детского отдыха в период новогодних праздников для большего числа детей, проживающих в Санкт-Петербурге.