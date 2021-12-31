Москва, , 03:07 — REGNUM Новый 2022 год станет не мирным годом, прогнозирует лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный, это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот, и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России», — сказал Жириновский.

В этой связи он призвал поддержать новое направление во внешней политике России.

Читайте также: Жириновский снова почувствовал запах русской весны