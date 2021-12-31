Москва, 31 декабря, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Новый 2022 год станет не мирным годом, прогнозирует лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный, это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот, и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России», — сказал Жириновский.

В этой связи он призвал поддержать новое направление во внешней политике России.

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