Ульяновск, 30 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Ульяновске новогодняя программа на главной площадке города начнётся вечером 31 декабря и завершится салютом. Об этом сообщает администрация областного центра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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Основные праздничные мероприятия пройдут на Соборной площади. Новогодняя программа стартует 31 декабря в 17:00 с показа новогодних клипов на главном экране и праздничной дискотеки. Кроме того, будут демонстрироваться видеооткрытки, созданные юными ульяновцами.

Также жители и гости города смогут принять участие в конкурсах, посмотреть спектакли и тематические постановки с участием известных сказочных персонажей, ростовых кукол и творческих коллективов. В рамках праздничной программы развлекательные мероприятия будут вести Дед Мороз и Снегурочка. В основной музыкальной части — выступления ансамблей народных песен «Завалинка», «Триумф» и «Камертон».

После боя курантов прогремит праздничный фейерверк и новый год начнётся с дискотеки и концерта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на время новогодних праздников общественный транспорт будет работать в специальном режиме. В частности, в новогоднюю ночь в Ульяновске продлят работу до 1 часа ночи на 18 маршрутах. Помимо этого, трамваи №№ 4, 22 будут ждать пассажиров у остановок «Драмтеатр» и «ДК Губернаторский» после завершения праздничного салюта в 01:20.