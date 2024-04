Лос-Анджелес, США, 30 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Дебютный альбом An Evening With Silk Sonic американских ритм-н-блюз исполнителей Бруно Марса и Anderson .Paak (настоящее имя — Андерсон Пак), объединившихся в дуэте Silk Sonic, набрал один миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом 29 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Эта пластинка стала первой для музыкантов под названием Silk Sonic. Их дебютный сингл Leave The Door Open, вышедший весной 2021 года, стал вирусным хитом в социальной сети TikTok. Сам дуэт был номинирован на четыре премии «Грэмми» в 2022 году, включая категории «Запись года», «Песня года», «Лучшее R&B исполнение» и «Лучшая R&B песня».

В записи альбома также принял другой ритм-н-блюз исполнитель Thundercat (настоящее имя — Стивен Ли Брунер).