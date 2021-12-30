Москва, 31 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В 2022 году в поле зрения депутатов Госдумы будет денежно-кредитная политика Центробанка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«В поле нашего внимания будет в целом денежно-кредитная политика ЦБ. Мы осенью рассматривали данные направления на 2022 год и последующие два года. ЦБ отказался от сведения своей политики с привязкой к мировым ценам на нефть и все свои сценарии рассчитывает, исходя из иных обстоятельств», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Так, этими обстоятельствами являются продолжающаяся пандемия и возможный мировой кризис, который может по-разному развернуть ситуацию в мире и соответственно повлияет на ситуацию в России.

«Эти тренды будут продолжаться», — считает Аксаков.