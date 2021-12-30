Кемерово, , 14:50 — REGNUM В Кемеровской области с 29 по 31 декабря организованы дополнительные рейсы на междугородных маршрутах. На них открыта предварительная продажа билетов, сообщили в правительстве региона.

Общественный транспорт Дарья Драй, ИА REGNUM

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Также власти уточнили, как будет организована работа общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников в городах региона.

Так, в новогоднюю ночь в Кемерове пассажирский транспорт будет работать с 22:00 до 03:00 (время местное). На линии выйдут 24 единицы транспорта по девяти маршрутам. В Новокузнецке после окончания концерта на площади общественных мероприятий Центрального района в 03:30 горожан будут развозить четыре автобуса. В Ленинске-Кузнецком 31 декабря троллейбусы будут работать на трёх маршрутах с 22:30 до 05:00.

1 и 2 января городской и пригородный общественный транспорт Кузбасса будет работать по расписанию выходного дня, с 3 по 9 января — по расписанию выходного дня с корректировкой количества рейсов по территориям.