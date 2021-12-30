Ульяновск, 30 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ снизилась, но была выше эпидемического порога. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По сведениям ведомства на 30 декабря, за последнюю неделю, с 20 по 26 декабря, в регионе ОРВИ заболели 11 999 жителей. Это на 4,28% меньше, чем было за предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря).

При этом в управлении отмечают, что недельный показатель заболеваемости по совокупному населению был выше эпидемического порога на 57,3%. Превышение зарегистрировано в группах среди детей 7 — 14 лет, а также от 15 лет и старше.

Напомним, что в Ульяновске из-за роста заболеваемости ОРВИ ранее перешли на дистанционный режим обучения 150 классов в 26 школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области умерли 3763 ковидных больных. Всего официально выявлено 120 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 227 жителей.