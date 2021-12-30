Киев, , 14:40 — REGNUM Обвинение ранее задержанному на линии соприкосновения в Донбассе ополченцу Луганской Народной Республики (ЛНР) предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

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«СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР», — говорится в сообщении.

Также в нем утверждается, что представителя ополчения ЛНР задержали якобы при попытке пересечь линию соприкосновения.

Кроме этого, указывается, что дело в отношении него заведено по статье «Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований» УК Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военнослужащий Народной милиции ЛНР был 27 декабря похищен украинской диверсионной группой.