Москва, 30 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Практика премирования госслужащих существует давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 декабря журналистам, комментируя получение пензенским вице-губернатором премии за отказ от взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Ранее стало известно о награждении вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова премией в размере 47,2 тыс. рублей за отказ от незаконного вознаграждения. Премию ему выписал губернатор Олег Мельниченко, всю сумму Федотов перевёл на благотворительность.

В ответ на просьбу прокомментировать случай в Пензе, Песков заявил, что с информацией о награждении чиновника не знаком, поэтому сказать ничего не сможет. В том числе ему неизвестно, кто премировал вице-губернатора.

«Премия — она и есть премия, это всегда было у госслужащих. В какие-то годы была премия, в какие-то не было», — отметил Песков и добавил, что «испокон веков такое было».

Как сообщало ИА REGNUM, взятку в размере 3 млн рублей Федотову попыталась дать сотрудница администрации Каменского района, женщина рассчитывала победить в конкурсе на должность главы района. Федотов отказался, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Губернатор объявил своему заместителю благодарность и пообещал ему премию.

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