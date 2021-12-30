Сеул, , 14:28 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) и министерства обороны Филиппин подписали контракт на строительство двух патрульных кораблей водоизмещением 3100 тонн. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на представителей судостроительной компании.

Патрульный корабль класса «Шамсури» и подводная лодка класса «Сон Вон-иль», РК 대한민국 국군

По их словам, сумма контракта составляет 583 млрд вон (~$490 млн). Корабли, которые будут построены на верфи в Ульсане, будут доставлены на Филиппины к 2025 году.

Известно, что каждое судно длинной 116 м и шириной 14,6 м оснастят противокорабельными ракетами и системами вертикального пуска (VLS), а также активной фазированной антенной решеткой (AESA).

Отметим, что недавно компания HHI поставила на Филиппины два фрегата водоизмещением 2 600 тонн.