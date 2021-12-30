Луга , Ленинградская область, 30 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области полиция привлекла правонарушителей, которые уклонились от уплаты административных штрафов, к благоустройству города Луга на юге региона. Зимой они будут расчищать улицы Луги от снега. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО В Ленобласти за неуплату штрафов по административным делам привлекли к общественным работам.

За неделю профилактической работы лужские полицейские установили 40 местных жителей, которые не оплатили выписанные им штрафы. Как правило это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, не платящие алименты.

«Во взаимодействии с районной администрацией и службой судебных приставов принято решение о назначении «уклонистам» редко применяемого наказания в виде обязательных работ. В рамках исполнения наказания правонарушители займутся общественной работой по благоустройству Луги. С учетом снежной зимы такое решение особенно актуально», — заметили в ведомстве.

Добавим, что помимо общественных работ на нарушителей дополнительно возбуждены административные дела по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»)».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО