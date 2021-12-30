Барнаул, 30 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 30 декабря рассказали новогоднюю историю о маленьком мальчике из Барнаула, который хочет стать пожарным. В первую пожарную часть города Барнаула обратилась Евгения, мама пятилетнего Владика, который, не смотря на юный возраст, мечтает стать пожарным.

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Как рассказала Евгения, «юный спасатель» ходит на выставки пожарной техники, смотрит фильмы про пожарных и даже тушил костер у бабушки на даче. Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю не могли остаться равнодушными к такому искреннему желанию ребенка и пригласили его вместе с мамой в первую пожарную часть города Барнаула.

Перед юным гостем был построен весь личный состав пожарно-спасательной части. Старшие товарищи подарили Владу настоящую каску пожарного и приняли его в свой дружный отряд спасателей.

Будущий пожарный очень обрадовался такому необычному подарку, ведь он мечтал о пожарной каске весь год и именно ее попросил у Деда Мороза. Пожарные провели для Владика и его мамы целую экскурсию по пожарной части.

Показали пожарные машины, пункт дежурной связи, спортивный зал, столовую, спальное помещение и комнату отдыха пожарных. Прямо во время экскурсии в пожарную часть поступил вызов и мальчик увидел, как всего за минуту пожарные собрались и выехали на пожар. О

н стал свидетелем реальной работы пожарных: завыли сирены, заработали громкоговорители, пожарные мгновенно оделись и побежали к свои машинам, ворота гаража поднялись и расчёты устремились на борьбу с очередным пожаром. Мальчик был в восторге от увиденного.

Слова благодарности не переставали звучать из уст мамы Владика Евгении: «Вы даже не представляете, какое это счастье для ребенка и как он давно мечтает о каске пожарного. Но такая каска стоит недешево и мы не можем себе этого позволить. Я до последнего не верила, что все получится, волновалась, не спала всю ночь, ничего не говорила сыну. Для него это настоящий новогодний сюрприз, настоящее чудо! Теперь Владик всем будет рассказывать, что он пожарный. Мы очень рады, спасибо вам огромное!».

Профессиональные пожарные с радостью принимали слова благодарности, ведь в Новый год детские мечты обязательно должны сбываться.

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