Красногорск, 30 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 30 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 96 человек. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 80 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 78 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.