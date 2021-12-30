Москва, , 14:03 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (81%) хотят, чтобы последний день уходящего года 31 декабря стал официальным выходным днём навсегда, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

В Калужской области 31 декабря 2020 года будет выходным днём Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Чаще о нерабочем предпраздничном дне мечтают женщины, чем мужчины — 84% против 79%, а молодёжь до 34 лет — чаще людей старше 45 лет — 85% против 79%.

Среди жителей крупных городов России чаще всего о выходном дне 31 декабря мечтают в Волгограде (89%) и Казани (88%), реже — в Красноярске (73%) и Екатеринбурге (74%). В Москве официальный выходной 31 декабря хотят 81%, в Санкт-Петербурге — 83%.

Опрос проведён 1—29 декабря 2021 года. Опрошены 9000 граждан РФ — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников.

ИА REGNUM сообщало, собираются выйти на работу 31 декабря 2021 года 20% работающих жителей России.

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