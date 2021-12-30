Красногорск, 30 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1930 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 30 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 590 520 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 640 247.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 30 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 50 человек.