Чита, , 13:38 — REGNUM По оценке дальневосточного полпреда президента РФ Юрия Трутнева, высокие технологии — одно из самых сложных направлений деятельности, именно поэтому в ДФО должны этим больше заниматься. Его слова 30 декабря цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме Dfo.gov.ru

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«Сейчас на Дальнем Востоке на острове Русский создается инновационный научно-технологический центр. Мы помогли создать большой венчурный фонд, и у нас большие надежды на то, что он позволит сопроводить проекты до стадии их внедрения.

А потом точно также, как мы собираем практически вручную проекты во всех других областях, мы постараемся сопровождать проекты в сфере высоких технологий, чтобы разобраться, что мешает развиваться высоким технологиям в нашей стране, какие препятствия и как их ликвидировать.

То есть, мы хотим объединить и финансовые инструменты, и административные для устранения препятствий. У нас уже есть примеры. Сейчас Якутия прорывается вперед. Порядка 85% экспорта высокотехнологичной продукции поставляет кластер высоких технологий в Якутии. Но думаю, что мы подтянемся и в других регионах», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новые условия по льготным займам для предприятий Дальнего Востока. Отмечается, что минимальная сумма займа снижена с 20 до 10 млн рублей.

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