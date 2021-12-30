Чебоксары, 30 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По сведениям на 30 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 46 457 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 65. Это на пять случаев меньше, чем было подтверждено 28 декабря. Таким образом, за сутки заболеваемость снизилась на 7,14%.

Выздоровели в республике 40 523 человека, из них за последние сутки — 56. В целом в настоящее время доля вылечившихся составляет 87,23%.

В то же время пандемия унесла жизни ещё 15 жителей Чувашии, всего умерли 3857 человек. Это 8,3% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии внесены изменения в республиканскую программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год. В частности, увеличены объёмы профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и нормативов финансовых затрат.