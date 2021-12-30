Чита, 30 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. О развитии высоких технологий на Дальнем Востоке рассказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев в ДФО на телеканале «Россия-24».

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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»Когда мы говорим о развитии Дальнего Востока, то подразумеваем 2,6 тысячи проектов, эта цифра воспринимается абсолютно абстрактно. На самом деле, это огромная работа.

Когда мы все это начинали, мы встречались на первом Восточном экономическом форуме с основателями свободной экономической зоны в Дубае, они рассказали, что у них три тысячи проектов. Я разговаривал с ними и думал, а сколько же у нас-то получится, думал, ну если получится проектов 100−200 — уже хорошо, но мы их почти догнали. Поэтому все совсем неплохо.

Но дальше надо уходить вглубь, поддерживать те отрасли, которые требуют более продуманных механизмов, не «зонтичных», а конкретных. И то же самое касается высоких технологий. Нас многие упрекают в том, что мы запустили массу проектов в горнодобывающей сфере. Что это самое простое, и это сырьевая модель развития экономики.

Я с ними, конечно, совершенно не согласен, потому что, во-первых, когда выданные лицензии на Баимке, на Удокане, на Наталке годами лежали невостребованными, просто потому, что экономические условия не позволяли их реализовать. Когда мы запустили механизмы поддержки, то эти проекты стали строиться.

Например, освоение Баимской рудной зоны практически удваивает бюджет Чукотки. И мы занимаемся им очень серьезно. Но это высокомаржинальные проекты. Они создают общую инфраструктуру. А потом эта общая инфраструктура — энергетика, дороги, вода, где-то термальные воды — создает условия для следующего слоя, для проектов в менее маржинальных отраслях», — пояснил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке действует шесть региональных фондов, Фонд развития промышленности Хабаровского края был создан самым первым.

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