Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, церемония сопровождалась праздничным театрализованным представлением «Чудеса под Новый год».

Новогодняя иллюминация в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

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В мероприятии приняли участие творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры. Появление Деда Мороза и Снегурочки сопровождалось выступлением театра «Забава». Завершением праздника стал музыкальный новогодний фейерверк длительностью 5 минут.

Между тем, накануне, благодаря усилиям энергетиков световой иллюминацией «засияли» яблони на улице Ленина.

«Светодиодная гирлянда в виде сетки, которая крепится на дерево, образуя «шапочку» создают невероятную атмосферу тепла и уюта. Почти две недели электрики занимались монтажом сеток, более 100 яблонь преобразились в ночное время», — отметили в мэрии.

Добавим, что площадь Советов в Улан-Удэ в этом году украсила светодинамичная иллюминация «Млечный путь», которая состоит из 25 000 светодиодов. Иллюминация ведёт гостей до главной ёлки.