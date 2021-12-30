Триполи, , 13:28 — REGNUM Министерство внутренних дел Ливии рассмотрело вопрос о формировании подразделения женской полиции для работы с женщинами-мигрантами. Об этом сообщает телеканал Febrayr со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Ливия David Stanley

На высшем совещании МВД Ливии, которое прошло 30 декабря, обсуждался набор женщин-полицейских в Службу по борьбе с незаконной иммиграцией и Главное управление береговой безопасности.

Также ливийские власти планируют создать специальные полицейские курсы для женщин. На новое подразделение будет возложена задача по борьбе с нелегальной миграцией из стран Африки.

По информации арабоязычных СМИ, местные власти столкнулись с увеличением числа мигрантов, которые следуют в Европу транзитом через Ливию. Часть мигрантов составляют женщины с детьми, арест которых сотрудниками полиции мужского пола вызывает критику со стороны международных правозащитных организацией.