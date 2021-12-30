Москва, 30 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Киргизии Садыра Жапарова. Об этом 30 декабря сообщается на сайте Кремля.

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В своём поздравлении глава государства сделал «акцент на позитивной динамике российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства».

«Владимир Путин подчеркнул, что в минувшем году укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе Кремля.

Также российский лидер выразил надежду, что и в наступающем году «многоплановое двустороннее сотрудничество будет наращиваться на благо российского и киргизского народов, а также в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым, 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.