Белград, , 17:03 — REGNUM Парламент Сербии на заседании 29 декабря подтвердил несколько соглашений, подписанных в рамках инициативы Open Balkan.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев Predsednik.rs

Депутаты парламента поддержали в том числе соглашение о ветеринарном, фитосанитарном контроле, контроле безопасности пищевых продуктов и корма для животных.

«Сербская ветеринарная и фитосанитарная защита полностью будут готовы к этому проекту с понедельника 3 января», — процитировал телеканал РТС слова министра сельского хозяйства Сербии Бранислава Недимовича.

Министр напомнил, что до настоящего времени в торговле между Сербией, Северной Македонией и Албанией не признавались лабораторные анализы пищевой продукции как растительного, так и животного происхождения. По его словам, «барьеры теперь полностью устранены».

Напомним, что 21 декабря на встрече в Тиране президент Сербии Александр Вучич, экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Албании Эди Рама подписали ряд соглашений в рамках создания зоны свободной торговли между этими тремя странами.