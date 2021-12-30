Уфа, , 12:53 — REGNUM Почти 17 млн рублей выплат получили пасечники в Башкирии, пчелы которых погибли из-за химической обработки лесов против непарного шелкопряда. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пчелы

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Сообщается, что 16,9 млн рублей были распределены между 61 пчеловодом региона.

«В хозяйствах республики насчитывается более 280 тысяч пчелосемей, и по предварительным данным производство товарного мёда в 2021 году составило 6,1 тысяч тонн. У нас уже предусмотрена государственная поддержка пчеловодам в рамках грантовых программ для малого бизнеса. Отрадно, что в этом году нам удалось поддержать еще и пчеловодов, пострадавших, в результате последствий чрезвычайной ситуации. Мы знаем, что для них очень важна такая помощь», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весной 2021 года в пяти муниципалитетах Башкирии был введен режим ЧС из-за массового отравления пчелосемей. Так, на 123 пасеках в четырех районах пострадало 7095 пчелосемей и погибло 32 пчелосемьи.