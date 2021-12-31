Москва, 1 января, 2022, 00:35 — ИА Регнум. В течение 2022 года владельцы банковских вкладов на сумму более 1 млн рублей должны будут оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно действующему законодательству, 1 января 2021 года налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагается превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Впервые уплатить такой налог следует в 2022 году, а именно до 1 декабря — на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год.

В декабре 2021 года ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%.

Как следует из расчетов, не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тыс. рублей. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей.

При расчете НДФЛ не учитывается доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Как уточнили в ФНС, банки могут зачислять проценты по вкладам в счет пополнения того же вклада (довольно распространенная практика), доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление.

Вклады в иностранной валюте также будут облагаться налогом по новой схеме. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов. И этот доход будет добавляться к остальным вкладам, если они есть.

Сейчас каких-то особых условий при уплате налога, к примеру для пенсионеров, не предусмотрено.