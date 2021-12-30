Майминский район, Алтай, 30 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 25 329. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 26 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где выявлено семь новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Чемальского, Шебалинского, Усть-Коксинского и Турочакского районов.

«По данным на 30 декабря, за весь период в регионе выздоровело 23 137 человек. На стационарном лечении находятся 157 человек. Проведены лабораторные исследования 352 892 проб», — отметили в оперштабе.