Уфа, , 12:41 — REGNUM Более 118 млн рублей субсидий на поддержку агрострахования выплатили сельхозпроизводителям в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

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Сообщается, что аграриям в Башкирии компенсировали до 50% затрат на страхование, сумма государственной поддержки в текущем году составила 118,6 млн рублей, что на 31,2 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Так, в республике за год выросли застрахованные площади с сельскохозяйственными культурами: с 83 тысяч до 125 тысяч гектаров. При этом доля застрахованных сельскохозяйственных животных осталась на том же уровне.

«Территория республики относится к зоне рискованного земледелия. И в условиях практически ежегодно повторяющихся неблагоприятных погодных условий агрострахование с государственной поддержкой — это важный инструмент обеспечения доходности сельхозпроизводства. Необходимо стремиться к относительному показателю по страхованию в растениеводстве в размере не менее четверти всех площадей, причем ежегодно, это нужно АПК региона для дальнейшего развития», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что в республике сельхозпроизводителям, которые застраховали свои посевы, начали выплачивать страховые возмещения.

«Выплаты в размере 71 и 6,2 млн рублей получили предприятие «Башкирагроинвест» и шаранский фермер», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сфере агропромышленного комплекса Башкирии в 2019—2021 годах общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования составил почти 2,3 млрд рублей.

Агрострахование с господдержкой осуществляется на основании нормативных правовых актов России. По ним сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсируется половина уплаченной ими страховой премии по договору страхования сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных, заключенных со страховыми организациями, являющимися членами Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса — Национального союза агростраховщиков.