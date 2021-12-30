Калуга, 30 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 133 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 декабря. Днём ранее, 29 декабря, в регионе было зарегистрировано 179 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 063 человека, 60 тыс. 831 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 208 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.