Красноярск, 30 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 35 человек. Об этом сообщили 30 декабря в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 8578 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 434 носителя коронавируса, выздоровел 501 человек.