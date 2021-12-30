Москва, , 12:12 — REGNUM Просветительская работа, разъясняющая гражданам России необходимость проведения вакцинации от COVID-19, начинает приносить результаты. Об этом в своём телеграм-канале заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Денис Проценко Kremlin.ru

«Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты — всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации», — написал Проценко.

По его словам, иного средства подготовить себя к встрече с коронавирусом «просто не существует».