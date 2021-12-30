Токио, 30 декабря 2021, 12:07 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность оснащения подводных лодок крылатыми ракетами дальностью до 1 тыс. км, сообщает газета Yomiuri.
Отмечается, что ракеты имеют дальность полета около 1 тыс. км и способны наносить контратаки по судам противника с позиций, находящихся вне зоны ракет противника.
Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны Японии рассчитывает довести дальность разрабатываемых в стране крылатых ракет морского и воздушного базирования до 1 тыс. км.
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