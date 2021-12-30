Чита, , 12:07 — REGNUM В правительстве Забайкальского края обнародованы итоги участия НКО региона в конкурсе Президентских грантов на софинансирование проектов культуры. Также в ходе видеоконференцсвязи представителям районов министр культуры края Ирина Левкович поставила задачи на предстоящий период. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Президентские гранты Президентскиегранты.рф

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Руководитель центра развития некоммерческих организаций Забайкальского края Наталья Макарова рассказала, что 2021 год для некоммерческих организаций региона был очень успешным.

«Мы активно участвовали и в основном конкурсе президентских грантов, и в новом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Забайкальский край вошел в топ-5 регионов ДФО, которые получили поддержку на софинансирование регионального конкурса. Таким образом, общая сумма выделенных краю средств составила 80 миллионов рублей.

Никогда еще Забайкалье не получало столько денег на финансирование добрых дел. Некоммерческие организации получили второе дыхание, они начали учиться проектному мышлению, профессиональному управлению своей организацией, стали мотивировать друг друга, общаться.

Кроме того, в этом году мы запустили такой проект, как экспертный акселератор, то есть мы обучаем проектному мышлению не только представителей некоммерческих организаций, но и людей, которые оценивают заявки. Это очень большой шаг, и далее мы это направление будем развивать», — сказала она.

По словам Натальи Макаровой, всю работу в регионе проводит центр некоммерческих организаций при активной поддержке губернатора Забайкальского края Александра Осипова, первого вице-премьера правительства Андрея Кефера и руководителя администрации края Константина Колыванова.

«Руководители региона охотно откликаются на наши идеи. Кроме того, мы сейчас привлекаем глав районов. Три проекта под названием «Мастерская НКО» запустились в Нерчинске, Красном Чикое и Краснокаменске. В январе мы планируем масштабировать этот проект на Новую Чару вместе с компанией «Удоканская медь».

Таким образом, в ближайшие два года мы надеемся выстроить систему инфраструктурной поддержки НКО Забайкалья», — отметила руководитель центра развития НКО Забайкальского края.

Как сообщало ИА, забайкальцы получат финансирование на проведение фестиваля бурятского языка, создание исторической пьесы, ремесленной деревни и новых туристических маршрутов. Авторы всех этих проектов стали обладателями грантов президентского фонда культурных инициатив, конкурс на получение которых проведён по указу президента России Владимиром Путиным. Общая сумма выигрыша соискателей в крае составила более 11,6 миллиона рубле.

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