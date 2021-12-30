Ижевск, 30 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 декабря прививку от коронавируса сделали 670 590 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 515 219 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 600 жителей республики. 1645 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 115 641 человек. За указанный период ревакцинировались 76 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в Удмуртии провели 2 261 981 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5393 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5485 исследований.

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