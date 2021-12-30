Тифарити, , 13:03 — REGNUM Представители Фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) заявили о готовности перенести военные действия на территории, оккупированные армией Марокко. Об этом сообщает агентство Algerie Presse Service со ссылкой на министра по делам оккупированных территорий частично-признанной Сахарской Арабской Демократической Республики Мустафу Али Сайеда аль-Башира.

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По словам чиновника, 2021 г. отметился серией столкновений на линии разграничения в Западной Сахаре. А 2022 году армия Марокко может столкнуться с «эскалацией» на всех фронтах, в военном, политическом, дипломатическом и юридическом плане, отметил он.

«Мы готовы продолжать борьбу вплоть до распространения суверенитета Сахарского государства на все его оккупированные территории», — заявил аль-Башир.

По словам министра, в 2021 году армия Марокко понесла тяжёлые потери в результате столкновений вдоль линии разграничения с силами ПОЛИСАРИО, однако правительство страны скрывает эти данные.