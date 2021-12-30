Ижевск, 30 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Midural.ru Аппарат ИВЛ

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Скончались две женщины в возрасте 82 и 86 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 68 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 038 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7843 жителя.

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