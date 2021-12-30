Ижевск, 30 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 30 декабря выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 68 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 038 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

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Среди новых носителей вируса — 13 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и десять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 186 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 67 778 человек. Скончались 3417 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано два летальных случая. Накануне скончались шестеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7843 жителя. Из числа получающих лечение 8081 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 221 человек — в состоянии средней степени тяжести, 101 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 669 990 человек. Второй компонент препарата получили 513 574 человека, полностью завершив процесс вакцинации.

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