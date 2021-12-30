Иркутск, 30 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Весь мир продолжает бороться с коронавирусом и его последствиями. На эту схватку с болезнью были брошены все ресурсы и сегодня COVID-19 — наша повседневность. Об этом сегодня, 30 декабря, подводя итоги уходящего, 2021 г. сообщил своем телеграм-канале глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Admoblkaluga.ru В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«Ежедневно специалисты минздрава считают каждую койку и за год множество раз принимали сложные решения в борьбе за каждую жизнь. В этом году началась стабилизация работы «скорой» в условиях ковида.

Мы наладили работу с лекарственным обеспечением для пациентов с COVID-19. Первая партия вакцины от COVID-19 в Иркутскую область поступила в ноябре 2020 года. Всего 42 дозы. Для врачей эта вакцина — как сокровище! В 2021 году вакциной от коронавируса защитили себя более миллиона жителей региона.

Всего за несколько месяцев мы открыли 94 прививочных пункта! В больницах и поликлиниках, в торговых центрах, вузах, на предприятиях», — отметил ков Сандаков.

По его словам, за год кадровая система здравоохранения пополнилась 108 специалистами по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», они получают выплату 1 млн и 500 тыс рублей.

«Медицина, действительно, держится на кадрах. Для наших врачей улучшаются условия работы с помощью программы модернизации первичного звена здравоохранения. Её утвердили в конце 2020 года. На сегодняшний день по программе поступило 93 автомобиля.

Приобрели 595 единиц оборудования. Сейчас в регионе 64 компьютерных томографа. 3 из них купили в этом году, 12 было в нерабочем состоянии — отремонтировали. Проведён капремонт 10 объектов, возведено 2 врачебные амбулатории и 54 ФАПа», — отметил Яков Сандаков.

По его словам, в 2022 году будет готов грандиозный объект — детская поликлиника Иркутского авиационного производственного объединения, оснащённая самым современным оборудованием.

«Началось долгожданное строительство радиологического корпуса с ПЭТ-центром. В ноябре залили фундамент — общими усилиями запустили стройку. Команда Иркутского онкодиспансера ждала это событие десяток лет.

Новый радиологический корпус будет не только уникальным по своим характеристикам и мощности, но ещё и единственным в своём роде от Урала до Дальнего Востока. Большой шаг сделала Иркутская область на пути к цифровизации здравоохранения.

Создали портал пациента Иркутской области (паспорт здоровья). В нем заложены возможности электронного рецепта — житель региона на сайте LK.MZIO.RU под учетной записью ГосУслуг может войти в личный кабинет и увидеть выписанный рецепт. Кроме того, пациенты получили возможность просмотра рентгеновских снимков, карт диспансерного учёта. В условиях борьбы с коронавирусом в регионе внедрили платформу «Телемедицинские консультации».

Иркутская область одна из первых в России выполнила подключение к ВИМИС (Вертикальная интегрированная информационная система). Все эти успехи — результат командной работы профессионалов и неравнодушных людей», — отметил Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 30 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 7076 человек, причём 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Читайте также: Иркутская область потеряла ещё 18 пациентов с COVID-19