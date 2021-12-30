Симферополь, 30 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава поселка Раздольное Республики Крым написал заявление об увольнении. Об этом 30 декабря на совещании по итогам реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По словам Аксёнова, глава поселения написал заявление в связи с неисполнением работ по благоустройству парковой зоны.

Отметим, главой Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым является Павел Чернявский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 декабря, стало известно об увольнении с поста главы администрации Симферополя Валентина Демидова.