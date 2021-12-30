Москва, 30 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В 2022 году власти РФ должны поддерживать малый и средний бизнес с помощью преференций в распределении государственных заказов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Государство должно поддержать малый и средний бизнес в 2022 году с помощью преференций МСП в распределении государственных и муниципальных заказов, расширения льгот в части социальных платежей и налогов, поддержки создания объединений малых предприятий, принятия законодательных норм, защищающих франчайзи, — сказал Чеглов. — Главное — не потерять малый бизнес в сфере услуг. И надо ставить задачу развития российского малого бизнеса на принципах франчайзинга. Прекратить практику, когда зарубежные компании в России распространяют франшизу по крупным компаниям — контрагентам, а в своих странах — по физическим лицам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве оборот малых и средних предприятий за 11 месяцев 2021 года достиг 2,8 трлн рублей.