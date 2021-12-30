Абакан, 30 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 88 носителей коронавируса, выздоровели 245 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 35 человек, в Саяногорске — у 18, в Черногорске — у девяти.

Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 36 173 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в регионе коронавирус был выявлен у 96 человек, выздоровели 380 пациентов.