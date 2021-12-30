Барнаул, , 11:30 — REGNUM Слухи об увольнении заместителя главы администрации Барнаула, руководителя аппарата Юрия Еремеева подтвердились. Сегодня, 30 декабря, чиновник работает последний день. Как он сам признался на своей странице Facebook, покинуть кресло вице-мэра он был вынужден потому, что у правоохранителей возникли вопросы.

Заместитель главы администрации Барнаула Юрий Еремеев Пресс-центр администрации Барнауа

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«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула. В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельности прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — пояснил чиновник.

Вместе с тем, он отметил, что планирует и дальше работать на благо родного города.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года экс-лидер барнаульских единороссов Юрий Еремеев занял кресло председателя организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Тамару Червонную. Ранее он замещал должность главы администрации Центрального района.

В марте 2020 года его повысили, он стал заместителем главы города.

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