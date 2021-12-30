Барнаул, 30 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Слухи об увольнении заместителя главы администрации Барнаула, руководителя аппарата Юрия Еремеева подтвердились. Сегодня, 30 декабря, чиновник работает последний день. Как он сам признался на своей странице Facebook, покинуть кресло вице-мэра он был вынужден потому, что у правоохранителей возникли вопросы.

Пресс-центр администрации Барнауа Заместитель главы администрации Барнаула Юрий Еремеев

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"Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула. В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельности прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — пояснил чиновник.

Вместе с тем, он отметил, что планирует и дальше работать на благо родного города.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года экс-лидер барнаульских единороссов Юрий Еремеев занял кресло председателя организационно-контрольного комитета администрации Барнаула. Ранее он замещал должность главы администрации Центрального района.

В марте 2020 года его повысили, он стал заместителем главы города.

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