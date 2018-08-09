Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Александровск-Сахалинском районе спасатели объявили лавинную опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС Сахалина.

Scientif38 Лавина

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По прогнозам регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, сход снежных лавин в районе возможен 31 декабря.

Спасатели напомнили населению о правилах безопасности при попадании под снежную лавину.

«Главная задача — уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения.