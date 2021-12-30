Сургут, Югра, 30 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) специально созданный сайт «Дед Мороз онлайн» станет навигатором для жителей города в многочисленных виртуальных и реальных мероприятиях, которые подготовлены для сургутян. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Dedmorozsurgut.admsurgut.ru DedMoroz

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«На этой страничке ты сможешь найти много разных занятий — поиграть в викторины и квесты, узнать про ледовые городки, катки и лыжные трассы Сургута», — сообщает Дед Мороз.

Он рассказывает обо всех концертах, мастер-классах, выставках, и поздравляет любимых и родственников посетителя сайта.

«На этом ресурсе можно не только заказать видеопоздравления от Деда Мороза для ребенка, которое приедет на электронную почту, но можно получить полный блок информации обо всех городских событиях», — отметил руководитель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.

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